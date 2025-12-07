Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Strazburg’da düzenlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile genel mülkiyet meselesinin ele alındığı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısının da tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, yarından itibaren geçen haftadan daha yoğun bir çalışma temposuna başlanacağını söyledi.

Uzun süren durgun bir dönemin ardından diplomatik hareketliliğin yeniden arttığı Aralık ayını geride bırakarak yeni yıla girileceğini belirten Erhürman, mevcut küresel ve bölgesel koşullar göz önünde bulundurulduğunda temkinli ve tedbirli hareket ettiklerini vurguladı.

“Küçük de olsa doğru adımlarla başlamak çok önemli. Hataya yer yok” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman, atılan her adımla ilgili halkın şeffaf şekilde bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Erhürman, açıklamasını “Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılıkla hep birlikte yürüyeceğiz” sözleriyle tamamladı.