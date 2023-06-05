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"Son dönemde yaşananları ciddiyetsizlik ötesi olarak görüyorum" diyerek sözlerine başlayan Erhürman, son bir kaç gündür yaşananlara dikkat çekmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Tarihte görülmemiş bir şeydir. Cumhurbaşkanı yurt dışına gitmek için Meclis Başkanı'na vekalet veriyor. Ancak Meclis Başkanı da adada yok, vekalet Fazilet Özdenefe'ye kalıyor. Sayın Töre, Sayın Tatar'ı bu konuda uyarmıyor. Bu kadar laubalilik gerçekten görülmedi. Tepe noktasındasınız artık. Ciddiyetsizliktir bu."

'Laubalilik' kelimesi üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre, 'bu kelimeyi tutanaklardan çıkarın' diyerek itiraz etti. Bu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı.



Töre: Laubali ya da ciddiyetsiz söylemlerini kabul etmiyorum

Erhürman'a cevap vermek için kürsüye çıkan Töre, daha önceki dönemlerde de vekalet verilmesiyle ilgili bir çok örnek olduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı aynı dönemde yurt dışında bulunabilir' dedi.



"Ben şahsıma laubali ya da ciddiyetsizliği kabul etmiyorum" diyen Töre, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin yurt dışına gideceğini bildiğini, görevlendirmenin de Tatar tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.