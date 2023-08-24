Muhalefetin istemiyle toplanan Meclis Genel Kurulunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumeti sert bir dille eleştirdi.

Erhürman, meclis tatildeyken hükumetin imzaladığı devletlerarası anlaşmalar ve şirketler üzerinden yapılan anlaşmaları eleştirdi..

Erhürman, T&T ile yapılan sözleşmeyi mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, bu ülke ve gelecek sizin gaileniz değil ama bizim için önemlidir dedi.

Erhürman hükumet üyelerine seslenerek meclis tatildeyken yaptığınız hukuksuzlukları fitil fitil burnunuzdan getireceğiz dedi.