Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2021 ve 2022'de çam kese böceğine karşı hiçbir mücadele yürütülmedi” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hiç olmazsa bu yılın sonbahar aylarında ilaçlama yapılması gerekiyor ama bunun için de bütçede ödenek ayırmak akıl edilmedi!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bugün "bilimin sesine kulak vereceğiz" diyenler, her zamanki gibi ne orman mühendislerini dinlediler ne de biyologları! Bu da bu "hükümet"ler silsilesinin yarattığı "orman yangını" açıklamasını yaptı.