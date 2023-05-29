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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'nda 'öğretmenlerin itibarı' konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

24 Ağustos 2022'de Meclis'e gönderilen bir yasa tasarısından söz edildiğini kaydeden Erhürman, "9 ay önce Meclis'e geldi bu yasa tasarısı, ondan önce öğretmenlerle gerekli istişareler yapılmadı, 9 aydır da bu yasa Meclis'te bekliyor. Sonra aniden yasa tasarısı komitenin gündemine geliyor. İlginçtir tam sınavların başlayacağı dönemde tasarı gündeme geliyor. Öğretmen sendikaları komiteye davet ediliyor ve komiteye Ünal Üstel'den talimat geliyor. Bu yasa bugün geçecek deniliyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefim net olarak Ünal Üstel'dir"

Hükümeti öğretmenin itibarını yerde süründürme çalışması yapmakla suçlayan Erhürman, 'net olarak hedefim Ünal Üstel'dir. Neden komiteye o talimatı gönderdiniz? Bu yasayla eğitimdeki hangi sorunu çözeceğine inandınız?" diye sordu.

"Öğretmenleri ötekileştirmeye çalışıyorsunuz"

Hükümeti yasanın eğitimdeki sorunları çözmeyeceğini bilmekle suçlayan Erhürman, öğretmenlerin bugüne kadar yaptıkları 'özverili' çalışamaları anlattı. Öğretmenlerin ötekileştirilmeye çalıştığını savunan Erhürman, ' bu öğretmeni döve döve mi eğitim öğretim yapmak zorunda bırakacaksınız?' diye sordu.