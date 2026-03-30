Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Gündemdeki tasarıyla ve bugün yaşananlarla ilgili olarak Başbakan Sn. Ünal Üstel ve sendika temsilcisi arkadaşlarımızla gün içinde görüşmeler gerçekleştirdik.

Daha önce benzer dönemlerde hep söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum: Kriz yönetiminin en önemli unsurları, güven, katılımcılık ve kapsayıcılıktır. Bunların sağlanamaması krizle mücadeleyi sekteye uğratır ve bunun bedelini tüm toplum öder.

Sabah yaşanan olaylarda yaralanan ve zarar gören tüm polislerimize ve eylemci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."