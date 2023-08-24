Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda Ercan Havalimanı işletmecisi T&T ile imzalanan ek sözleşmeye yönelik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

CTP Lideri Erhürman, kayıtlara geçmesi adına Bakan Arıklı’nın ifadelerini tekrarlayarak, “Sayın Arıklı bize; tahkimin bu memlekette hukuki bir dayanağı olmadığını, tahkimden bir karar çıkarsa muhtemelen ek 6 numaralı bir sözleşme yapacaklarını, hükümleri oraya kaydedeceklerini söyledi” dedi.

Erhürman, “İmzaladıkları sözleşmede tahkim olarak belirledikleri 7 kişilik hakem heyetinin vereceği kararın mahkeme emri niteliğinde olduğunu kabul ettiler. Sözleşmede öyle yazıyor. Bizim hukukumuzda olmadığını bildiği halde devlet adına imza atıldı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Tahkim karar verirseymiş sözleşme imzalayacaklarmış ilgili şirketler…. Hani filmde de diyordu ya Zeki Müren de bizi görüyor mu? Görmüyor. İlgili şirket eğer açık olan şeyleri kabul edecek olsaydı her şey zaten açıktı” açıklamasını yaptı.

Hükümete, “ciddiyetsizlik” suçlamasında bulunan Erhürman, “59 Milyon Euro’ya 27 ay 9 günlük sürenin satın alınması gibi durum olamayacağını, zaten 27 ay 9 günlük süre olmadığını” savundu.

Şirketle ihtilafın çözülmesi için ek sözleşmeyle tahkimin de, 59 Milyon Euro’nun da kabul edildiğini ifade eden Erhürman, “Bu havalimanı 27 ay 9 gün kapalı değildi” dedi. Bunun mücbir sebeple uzaktan yakından ilgisi olmadığını kaydeden Erhürman, “Bu halkın 59 Milyon Euro’sunu aklı olan kimse harcamaz” şeklinde konuştu.

“Saçmalık ve hesap hatası var burada…” diyen Erhürman, 25 yıllık sözleşmenin, şirketin talebiyle 39 yıllık sözleşmeye dönüştüğünü belirtti. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bütün bunların başarı hikayesi olarak anlatılmasını” eleştirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, Meclis’te bu konuda soruşturma komitesi açılması önerisinde bulundu.

Tufan Erhürman daha sonra konuşmasına devam ederek, “Tahsin kompleksiniz var” eleştirisine yanıt verdi. “Hiçbirimizin kişisel hayatında Tahsin beyin bu kadar önemi yok” diyen Erhürman, kendisinin Nikos Anastasiadis’i, BM’yi ve AB’yi de eleştirdiğini söyledi.

Erhürman, Dışişleri Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun, BMGK açıklamalarından önce Colin Stewart’la görüşmüş olmasını ve böylece "Kıbrıs Türk tarafının saldırgan olarak ifade eden, uluslararası hukuka göre suç işleme ihtimali olduğu ve ara bölgeyi ihlal ettiği" ifadelerinin yer aldığı söz konusu açıklamanın yapılmamış olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bunların BM’nin raporlarında da olacağını dile getiren Erhürman, “Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu laflarla anılmayı zül addediyoruz” dedi.

“Ünal Bey sağ olsun muhalefet gibi konuştu” diyen Erhürman, bu zihniyetle bu ülkenin yönetilemeyeceğini savundu.