Erhürman açıklamasında, kriz yönetiminin temelinde güvenin yer aldığını belirterek, güven ortamı olmadan krizlerin sağlıklı şekilde yönetilemeyeceğini ifade etti. Sürecin başında güvenin sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, süreç boyunca bu güvenin sarsılmamasının önemine dikkat çekti.

Katılımcılık ve şeffaflık vurgusu

Kriz dönemlerinde özveri beklenen kesimlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Erhürman, devletin imkanlarının ve adil paylaşım ilkelerinin şeffaf biçimde paylaşılmasının önemine işaret etti. Bu yaklaşımın toplumsal güveni artıracağını ifade etti.

“Kapsayıcılık esas olmalı”

Kriz yönetiminde kapsayıcılığın da temel ilkelerden biri olduğunu belirten Erhürman, özveride bulunacak ve desteklenecek kesimlerin “Kriz Masası”nda, adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. En zor durumda olan kesimlerin önceliklendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Şiddetsizlik ve hukuk vurgusu

Eylemlerde şiddetsizliğin esas olduğunu dile getiren Erhürman, şiddetin hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin müdahalelerinde ise yasallık, ölçülülük ve orantılılık ilkelerinin insan haklarının gereği olduğunu ve her koşulda bu ilkelere uyulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sürece dahil olacak

Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanlığı’nın yürütmenin iki ayağından biri olduğunu hatırlatan Erhürman, devletin ve toplumun birliğini temsil eden bu makamın kamu işlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Bölgedeki gelişmeler nedeniyle birçok ülkede kriz yönetimi mekanizmalarının devreye girdiğini ifade eden Erhürman, KKTC’de de sürecin doğru şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanlığı’nın anayasal görevleri çerçevesinde sürece dahil olacağını söyledi.

“Sağduyu ve diyalog ön planda olmalı”

Cumhurbaşkanlığı’nın bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine vurgu yapan Erhürman, bu makamın panik ve endişe değil sağduyu temsil ettiğini, monolog yerine diyaloğu teşvik etmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın zafiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Bu krizi de birlikte aşacağız”

Açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok daha zor krizleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aştığını hatırlatan Erhürman, aynı anlayışla mevcut sürecin de aşılacağına inandığını belirtti.