Bunlar da ilginizi çekebilir

"İstikrarlı hükumetimizle KKTC'yi hak ettiği yere taşıyacağız" demiş Sn. Üstel. Başbakan, bilmem kaç tane bakan, müsteşar, müdür, yönetim kurulu başkan ve üyesi vs. değişiminden sonra hala "istikrar"! İstikrar sözcüğü "istikrar" olalı böyle zulüm görmedi!

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'in "İstikrarlı hükumetimizle KKTC'yi hak ettiği yere taşıyacağız" açıklamasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman, "İstikrar sözcüğü "istikrar" olalı böyle zulüm görmedi!" dedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.