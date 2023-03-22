Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gündem Kıbrıs Web TV’de yapmış olduğu açıklamayı eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişirse görevini bırakacağını açıklamış Sn. Tatar...

Hani bu "yeni siyaset" sizindi? Kıbrıs Türk halkı sizi bu yeni siyaseti istediği için seçmişti? Meclis de büyük çoğunlukla bu yeni siyasetin arkasındaydı? Türkiye'de ne olur bilmem ama siyaset değişse de sizin "Kıbrıs Türk halkının arkanızdaki iradesi"ni görmezden gelmeniz doğru olur mu?

Sizi Türkiye mi seçti ki, Türkiye'de siyaset, irade değişirse bırakıp gitmekten söz ediyorsunuz? Oldu mu şimdi?”