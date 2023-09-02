Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı’ndaki hatalı özgeçmişe dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Piyango bileti hatası, Meclis'in bahçesinde heykel hatası, şimdi de Ercan'da, özgeçmişte "İngilizce hatası"... Türkçesi tamammış gibi!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Neyse ki yüreklerimizi ferahlatan bir "sıcak gelişme" bildirildi. "Sayın Başbakanın müdahalesi ile Ercan Havalimanındaki hatalı özgeçmiş yazısı kapatılmıştır"... Kapatılmış! Koskoca Başbakan müdahale etmiş! Daha ne olsun!” dedi.

Erhürman, “Neresinden tutsan elinde kalıyor! Evlere şenlik! Sapır sapır dökülen bir "yönetim"! Keşke mesele bunlardan ibaret olsa!..” diye konuştu.