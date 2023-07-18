Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, "Dolar 27, Euro 30, Sterlin 35 TL. Tüp gaza 40 TL zam. Hayat pahalılığı 25 Haziran'da belirlendi. O tarihten bu yana yapılan ve bundan sonra yapılacak zamlar karşısında "korunmak" için emekli de, özel sektör çalışanı da, kamu çalışanı da altı ay bekleyecek" ifadelerini kullandı.

"Hükümet stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi önerisini beğenmedi" ifadelerini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

"Peki ne yapacaksınız? İnsanlarımızın her gün yoksullaşmasını, dahası yoklaşmasını seyretmekten başka öneriniz var mı? Yoksa bakan değişince sorun çözülecek mi? "İstikrarlı" biçimde felakete sürüklüyorsunuz hepimizi..."