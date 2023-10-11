Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden ‘tam gün eğitime’ ilişkin açıklama yaptı, hükümeti eleştirdi.

CTP Lideri Erhürman, parti olarak son üç yıldır aralıksız biçimde tam gün eğitim dediklerini ifade ederek, “Seçim programımızda da altyapıdaki eksikliklerin tamamlanması suretiyle üç yıl içerisinde tüm okullarda tam gün eğitime geçme taahhüdü var” açıklamasını yaptı.

Erhürman, “Ortaya konulan her projenin hedefleri vardır. Tam gün eğitim derken neydi hedeflerimiz?” diyerek, sıraladı:

“1. Özel okullarda okuyan çocuklarımızla kamu okullarında okuyan çocuklarımız arasındaki fırsat eşitsizliğini azaltmak.

2. Karı-koca çalıştıkları için özel bir tercih sebebi olmamasına karşın çocuklarını özel okula göndermek zorunda olan ailelere alternatif sunmak.

3. Ama en önemlisi, öğleden sonraları çocuklarımızı kültür, sanat, spor, vb. alanlarda, genel kültürle ve özel yeteneklerini, ilgilerini ortaya çıkarıp geliştirebilecekleri olanaklarla buluşturmak.”

Erhürman, “Hükumet" ne yaptı? Daha önce haftada bir gün öğleden sonra üç ders saati kullanılırken, şimdi haftada iki gün, ikişer saatten dört ders saatini kullanmak için, yani aslında sadece 1 ders saati için alan yaratarak sözde "iki gün tam gün eğitim"e geçti” dedi.

“Şov maksatlı girişimler!”

“Bizim hedef olarak önümüze koyduğumuz, yukarıda sıralanan üç noktadan hangisine ulaşıldı?” diye soran Erhürman, şöyle devam etti:

“Haftada bir saat fazladan dersle fırsat eşitsizliği mi azaldı? Bir gün değil iki gün öğleden sonra ders olacak diye aileler çocuklarını kamu okullarına alma olanağı mı buldu? (Geriye kalan üç gün ne olacak?) Öğleden sonraları çocuklarımıza özel ilgi alanlarında, yeteneklerini ortaya çıkaracak, onları geliştirecek olanaklar mı sunuldu? Yanıt: Hiçbiri! Peki altyapı sorunları giderilmediği için daha önce haftada bir gün yaşanan sorunlar bu kez haftada iki gün yaşanmaya başlandı mı? Evet!

Benzer bir şey yine CTP'nin uzun bir süreden beri bir proje olarak önüne koyduğu "uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı"nda yapıldı. Nüfus bilinmeden, nüfus politikası olmadan, katılımcılık dışlanarak sözde plan yapılacağı açıklandı!

"Siz söylersiniz, biz yaparız" sloganını atabilmek için ortaya konulan ve çözüm getirmekten ziyade sorun yaratan, şov maksatlı girişimler bunlar! Bu halkın yararına bir şey yapmayı değil, bir şey olmayı hedef olarak seçen bu zihniyetten ne beklenebilirdi ki zaten?!”