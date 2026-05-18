Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 bitkisel üretim sezonu ile 2025 yılı balıkçılık kayıtları kapsamında, tarım sektörünün üretim girdilerine katkı sağlamak amacıyla 9 bin 216 üreticiye toplam 116 milyon 667 bin 486 TL tutarında ödeme yapıldı.

Destek ödemesi; kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harup, sebze, sera alanları, yağlık bitkiler ile ilkbahar ve sonbahar patatesi üreticilerini kapsıyor.

Hak sahiplerine ödenen miktarın, toplam akaryakıt desteğinin yüzde 50’lik ilk kısmı olduğu belirtilirken, üreticilerin kartlarına aktarılan bakiyeleri 19 Mayıs Salı gününden itibaren akaryakıt istasyonlarında kullanabilecekleri kaydedildi.