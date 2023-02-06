Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi dolayısı ile bir başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ana vatan Türkiye’de meydana gelen ve çok sayıda kardeşimizin vefatına, bir o kadarının da yaralanmasına neden deprem felaketi bizleri üzüntüye boğmuştur. Milletimizin başı sağ olsun.

Gün birlik, yardımlaşma ve birlikte yaraları sarma gündür. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar dilerim. Allah insanlığı ve milletimizi felaketlerden korusun.”