Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu yılların Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadele temellerinin atılmaya başladığı yıllar olarak kabul edilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 82. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Birliğin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının alın terini, emeğini ve üretkenliğini temsil eden çok değerli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Tatar 'ın mesajı söyle:

"Türkler ve Rumların 1942 yılında ortak kurdukları BEK isimli Çiftçiler Birliği, 1943 yılında gerçekleştirdiği ilk genel kurulda Rum ve İngiliz bayrakları Rumlar tarafından asılmasına rağmen Türk bayrağının asılmasına ve Türk tercümanın bulunmasına karşı çıkarak ada üzerindeki niyetlerini genel kurulda ‘Enosis’e atıfta bulunarak gerçekleştirdiler.

Birliğin kuruluşunda bulunan Türkler ise Rum çiftçilerle ortak kurdukları birlikten ayrılarak, 1 Mayıs 1943 yılında tam 82 yıl önce, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni kurdular.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu yılları örgütlü mücadelemizin temellerinin atılmaya başladığı yıllar olarak kabul edebiliriz. Birliğin kurulmasıyla 72 delege ve adanın her yanından oluşan 15 kişilik yönetim kurulu ile ada üzerinde yaşayan ve özgürlük mücadelesi sergileyen Kıbrıs Türk halkının geleceklerine o günlerde umut tohumları atılmıştır.

Birliğimiz, kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının alın terini, emeğini ve üretkenliğini temsil eden çok değerli bir kuruluş olmuştur. Toprağı işleyen, üretimi ayakta tutan ve özveriyle çalışan çiftçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel direklerinden biridir. Tarım, hem geçmişimizde hem de geleceğimizde stratejik öneme sahip bir sektördür.

82 yıldır üreticimizin haklarını savunan, tarımın gelişmesi için emek veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu anlamlı yıl dönümünde emeği geçen tüm kurucu ve yöneticilere, alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan ilk icra heyeti başkanı Behçet Mirata’yı, genel sekreter M. Kemal Deniz’i, veznedar Ali Rauf’u, icra kurulu üyesi Bekir Naci’yi uzun yıllar genel başkanlık yapmış Hüseyin Gültekin’i anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve üreticilerimize en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 82. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.”