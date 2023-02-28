Cumhurbaşkanı Tatar günübirlik ziyaret kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’da temaslarda bulunacak.

Gaziantep’te afet bölgesine giderek, halka taziye ziyaretinde bulunacak olan Tatar, daha sonra Kahramanmaraş’a geçerek, Karacasu Konteyner Kent ile Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Çadır Kenti ziyaret edecek.

Adana bölgesinde de taziye ziyaretinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’a temaslarında, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de eşlik edecek.