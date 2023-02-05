Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Bakan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Adası’nda eşit egemen devlet sahibi bir halktır. Ana vatanımızın desteği ile devletimiz her gün güçlenmekte, kökleşmektedir” dedi.
“Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı vazgeçilmezdir” diyen Ertuğruloğlu, “Yaşasın güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Adası’nda eşit egemen devlet sahibi bir halktır— Tahsin Ertuğruloğlu (@ertugruloglut) February 5, 2023
Anavatanımızın desteği ile Devletimiz her gün güçlenmekte, kökleşmektedir
Anavatanımızın Garantörlüğü ve Türk Askeri’nin varlığı VAZGEÇİLMEZDİR
Yaşasın güçlü Türkiye Cumhuriyeti güçlü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pic.twitter.com/uHc5vLfsyU
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