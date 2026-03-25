Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde 855 sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 216 sürücü rapor edildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller, işçi lojmanları ve kalabalık noktalar denetlendi. Kaçak yaşamla mücadele kapsamında yasal statüsü olmadığı halde ülkede ikamet ettiği belirlenen 37 kişi tutuklandı. Ayrıca sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 5 kişi de tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 1.257 sürücü kontrol edilirken, 204 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 32 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu alanlar kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin kontrollerinde 910 sürücü denetlenirken, 85 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve 6 araç trafikten men edildi.

Polisin denetimlerine yönelik soruşturma ve kontrollerin devam ettiği bildirildi.