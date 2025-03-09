Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, bölgesinde bulunan eşeklerin ekinlerine verdiği zararı şikayet etti.

İnlen, Avtepe'de ekinlerini yediği için tüm eşeklerin ortadan kaldırılmasını istedi ve Karpaz'da 15 eşşeğin öldürülmesinin hatırlatılması üzerine, benzer şekilde adadaki tüm eşeklerin de tamamen yok olmasını talep ederek, "Bir devlet görevlisi olarak bunu istiyorum" dedi.

Eşeklerin bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük zarar verdiğini belirten İnlen, "Bunların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Binlerce eşek öldürülse umurumda olmaz" diyerek, hayvanların varlığını savunanlara karşı sert ifadeler kullandı.

Ayrıca, videodan ötürü kendisini eleştirecek olan kişiler ve eşekleri destekleyen insanlara da sert tepki gösteren İnlen, "Kötü yorum yapacak olanlara şimdiden bin mislini iade ediyorum" dedi.