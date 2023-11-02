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02.11.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Esentepe-Tatlısu Anayolu üzerinde, S.S.P(E-58) 187 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki UR 506 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sea Terra Reserve sitesi önlerine geldiğinde, sağa tali yola dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan yaklaşık bir metre derinliğindeki su kanalına düşüp toprak zemine çarptıktan sonra, sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...

Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...

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