Polisin kazayla ilgili açıklaması şu şekilde:

11.04.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Esentepe Sanayi Bölgesinde isimsiz sokak üzerinde, Ali MUBARIK (E-46) sürüş ehliyetsiz olduğu halde, yönetimindeki DU 593 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve Tarsan Unlu Mamüller işyerine ait duvara ve su sayacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ali MUBARIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.