Polis, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Gönyeli’de ikamet eden zanlının eşi ile yatak odası içerisinde cinsel ilişkiye girme hususunda sözlü olarak tartıştıkları esnada elleri ile yüzüne tokat vurup saçlarını çekmek suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 26 Aralık tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının sözlü beyanlarında eşini darp etmediğini sevgisini göstermek maksadı ile yanaklarından ısırdığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının müştekiye daha öncede şiddet uyguladığını ancak müştekinin ifade vermekten imtina etmesinden dolayı aleyhinde soruşturma başlatılmadığını kaydetti. Polis, zanlının aleyhinde 2021 yılında meydana gelen” Kavga Rahatsızlık ve Uygunsuz tavr-I hareket” meseleleri ile ilgili dosya tazmin edildiğini, dava okunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmaları, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.