Laptada meydana gelen Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, İtale-i Lisan suçlarından tutuklanan B.S mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Dinçsoy mahkemede olguları aktardı. Polis,09.05.2025 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Alsancak’da Dumlupınar Sokak üzerindeki bir apartmanda sakin zanlının aynı yerde sakinler eşi ve kızını kendisiyle birlikte yaşamak istemedikleri gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile konu apartmanın merdivenlerinde onları kovalayıp, kendilerine hitaben “sizi öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra apartmandan dışarıya çıkan anne ve kızına hitaben ikametgahının penceresinden umumi bir yerden duyulabilecek şekilde yüksek sesle hakaret edip, İtale-i lisanda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçağın tespit edilmediğini, zanlının eşi ve kızının olay esnasında fotoğraf çektiğini, fotoğrafta zanlının elinde bıçak görüldüğünü ayrıca kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.