KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GÜV. K. K.) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde bir tarihi eser daha ülke değerlerine kazandırıldı.

Eski Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için 2023 yılının başında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kıbrıs Türklerinin ada içerisinde verdiği önemli mücadelelerden bir tanesi olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişinin 59. yıl dönümünde eski okul ve caminin açılışı gerçekleştirildi.

Tüm Kıbrıs’ta yer alan vakıf eserleri, Türk mezarlıkları ve şehitliklerin restorasyonu ve bakımı için uzun soluklu projeler üreten Evkaf, kültürel değerlerimizi korumaya devam ediyor.

Restorasyon çalışmaları sonucunda müze olarak halkın hizmetine açılmış olan Türk Okulu ise tarihin izlerini günümüze taşıyacak.

Açılışta konuşan Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter, “Her yerde kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.