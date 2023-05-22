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Gündem Kıbrıs muhabirinin görüştüğü Kasaplar Birliği Başkanı Halik Akbıçak ete yeni zammın söz konusu olmadığını belirtirken, et fiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi. 
Kuzu canlının kilosunun 140-145 TL, dana canlının kilosunun 100 TL ve oğlak canlının kilosunun 125 TL'den kasaplara satıldığını belirten Akbıçak, şu an kasaplardaki ortalama fiyatların şu şekilde olduğunu açıkladı:


Kuzu Pirzola: 380 TL kilosu
Kuzu şişlik: 380 TL kilosu
Kuzu kol yemeklik: 371 TL kilosu
Kuzu Gerdan: 370 TL kilosu
Yarım veya bütün kuzu: 350 TL kılosu
Oğlak: 360 TL kilosu
Besli eti (koyun- keçi teke) kıyması: 250 TL kilosu
Kemikli et: 230 TL


Özellikle marketlerde bu fiyatların yüzde 10 ile 15 daha yukarıda olduğuna dikkati çeken Akbıçak, kasap dükkanlarında ise fiyatların bu doğrultuda olduğunu yeni bir zammın yapılmadığını kaydetti.