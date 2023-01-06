- ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, 'et fiyatlarına zam geldiği' yönündeki haberler üzerine, Gündem Kıbrıs'a konuştu.

Yılbaşı sonrası hayvancının çok zora düştüğünü anlatan Naimoğluları, canlı ete zam yapmak gibi bir düşünceleri olmadığını, aksine 50 kasaplık inek ve yüzlerce tosunun satılmadığından ellerinde kaldığını söyledi.

Konuyla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini söyleyen Naimoğluları, 'ne yapacağız, hayvanlar elimizde kaldı, biri bize acilen bir çözüm sunsun' dedi.

Ülkedeki kuraklığa da değinen Naimoğluları, hava koşullarının böyle gittiği ve kuraklığın da arttığı takdirde, hayvancının hayvanlarını satacağını belirterek, 'artık başka çare bulamıyoruz. Satalım ve kurtulalım' dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Naimoğluları, kuraklık böyle devam ettiği takdirde çok daha zora gireceklerini ve tüm hayvanlardan kurtulmak zorunda kalacaklarını belirtti.

Kasaplar da 'zam yok' dedi!

Öte yandan bazı kasaplarla görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, kasapların da ete zam yapmadığını, et fiyatlarının yılbaşından önceki seviyede olduğunu öğrendi.