10.02.2024 tarihinde, Lefkoşa ve Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Zehir Operasyonu) kapsamında, B.E.(E-31) ve A.V.(E-27)’ye ait ikametgahlarda yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 490 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile rulo şekline getirilmiş 10 TL’lik banknot ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24000 TL, 650 ABD Doları ve 1100 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.