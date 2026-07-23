Hakikat Genel Yayın Yönetmeni Güven Arıklı'ya değerlendirmelerde bulunan Atan, özellikle asgari ücret artışlarının daha yürürlüğe girmeden yapılan zamlarla etkisini kaybettiğini ifade etti. Ücret artışlarının ardından gelen yeni fiyat artışlarının da çalışanların yaşamını zorlaştırdığını dile getirdi.

Döviz kurlarındaki yükselişin piyasaya zam olarak yansıdığını belirten Atan, temel tüketim ürünlerinden kiralara kadar birçok alanda vatandaşın alım gücünün daha da zayıfladığını kaydetti.

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra siyasete duyulan güvenin de azaldığını savunan Atan, toplumun artık günü kurtaran değil, uzun vadeli çözümler üreten, güven veren ve istikrar sağlayan politikalar beklediğini söyledi.

Vatandaşın siyasette değişim beklentisi içinde olduğunu ifade eden Atan, seçmenin yalnızca söylemlere değil; vizyona, liyakate ve güven veren kadrolara önem vereceğini vurguladı.

Seçim hazırlıklarının hız kazandığını belirten Atan, mevcut kamuoyu algısında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) birinci parti görünümünü koruduğunu, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ise son dönemde yeniden toparlanma sürecine girdiğinin gözlemlendiğini söyledi.

Diğer siyasi partilerin başarısında aday profillerinin belirleyici olacağını dile getiren Atan, dürüstlüğü, liyakati ve toplumsal güveni temsil eden isimlerin seçmenin tercihinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda ekonomik sorunların ancak güçlü ekonomi politikaları, üretimi teşvik eden adımlar ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politikalarla çözülebileceğini belirten Atan, vatandaşın beklentisinin geçim sıkıntısına çözüm üreten ve geleceğe güven veren bir yönetim anlayışı olduğunu söyledi.