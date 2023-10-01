Gençlerimize bilgi aşılama amacıyla düzenlenen Evkaf Biliyorum Yarışması'nın 81. haftası, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Belirli aralıklarda farklı bir konu başlığıyla düzenlenen yarışmanın bu haftaki konusu, Mevlit Kandiliydi ve büyük ödülü kazanmaya hak kazanan isim ise Hümeyra Tuğay oldu.

Hümeyra Tuğay, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in elinden, eğitim hayatında kullanabilmesi için iPad ödülü aldı.

Evkaf Biliyorum Yarışması, gençlere bilgi aşılama ve fırsat eşitliği oluşturma hedefleri doğrultusunda düzenlenen bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Yarışma 13 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da evkafbiliyorum.com adresi üzerinden devam edecek.