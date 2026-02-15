Dün yapılan denetimlerde toplam 2 bin 406 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 381 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 45 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

En Fazla İhlal Sürat

Polis tarafından rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

120 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan,

19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan,

1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan,

11 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,

1 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan,

66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan,

14 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan,

29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,

1 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan,

119 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.