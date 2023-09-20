Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazartesi günü, saat 05.00 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin 31 yaşındaki Fatma Çamlıca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çamlıca’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.