Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde, İsmail Öncü (E-54), 308 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 437 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol tarafındaki banket içerisinde yaya olarak kuzey istikametine doğru yürümekte olan Ömer Fırat Fırathan’a (E-19) aracının sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ömer Fırat Fırathan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

FP 437 plakalı araç sürücüsü İsmail Öncü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.