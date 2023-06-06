Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, 5.06.2023 tarihinde saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 22 yaşındaki zanlının 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarparak, takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.



Avcı, kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü zanlı ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki B.M.Ç, 26 yaşındaki B.A ile 26 yaşındaki M.Ö'nün, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, B.S ve B.M.Ç'nin serviste, B.A'nın boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, M.Ö'nün ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı.

Avcı, araç sürücüsü zanlının ilgili soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının polis nezaretinde hastanede 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.