Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.05.2023 tarihinde saat 00:40 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 5-6 km'leri içerisinde Chiru NİCOLAE (E-44) yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin Engin KUZUCU (E-42)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Engin KUZUCU olay yerine yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.