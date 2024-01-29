KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ziyaret etti.



6 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında iyi bir Fenerbahçeli olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.



KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, 9. Olağan Kongreye katılımlarından dolayı Bakan Amcaoğlu’na teşekkür edip, yeni dönemde yapılması planlanan dernek faaliyetleri ile bilgi verdi.Yeni Başkan ve yönetime başarılar dileyen Amcaoğlu ise, derneklerin sosyal yaşamdaki önemine vurgu yaparak, KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.