BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“KKTC TÜRKLÜĞÜN İKİNCİ KALESİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı için düzenlenen Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını isimli panelin açılışında bir konuşma yaptı. Büyükelçi Feyzioğlu, “Bazıları niye bu devlet tanınmıyor demekte ve tanınmamaktan bazı sonuçlarda çıkarıp memnun da olmaktadır. Şunu ifade etmek isterim ki KKTC devleti uluslararası hukuka göre devlet olmanın tüm aranan özelliklerini istisnasız taşımaktadır. Mesele şudur ki KKTC dünyanın en sıcak, jeo stratejik anlamda en önemli bölgesinde Türklüğün ikinci kalesidir ve 2. Dünya savaşının galiplerinin kurduğu o 5’li nizam KKTC’nin tanınmaması için el ele vermiştir. Öyleyse KKTC doğrudur, yerindedir, olmalıdır ve korunmalıdır” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ‘DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR’ CÜMLESİ DERİN BİR ANLAM İFADE ETMEKTEDİR”

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür!” söyleminin alelade söylenmiş bir söz olmadığına dikkat çekerek, Bu nizam çökmek üzeredir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ cümlesi derin bir anlam ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız bugünü çok önceden görmüş ve uyarmıştır. Aynı ikiyüzlü kurulu düzen şuanda Gazze de kıyım yaparken, katliamcıları haklı görmekte ve katliamı eleştirenleri yasaklamakta, cezalandırmakta ve izole etmektedir” ifadelerini kullandı.

FEYZİOĞLU: ‘21. YÜZYILDA ‘BU OLMAZ’ CÜMLESİ TAMAMEN BOŞ VE GEÇERSİZDİR

Konuşmasının devamında Feyzioğlu, bugün Gazze’de yapılan katliamın bir benzerinin daha önce Kıbrıs adasında yaşandığını hatırlatarak, “Biz buna alışığız. Biz bunu burada gördük. Atlılar’da, Muratağa’da, Sandallar’da gördük. Türkler güvenli bölgelere götürüleceğiz diye kandırılarak canlı canlı çukurlara gömülürken, kimlerin sessiz kaldığını, kimlerin katliamcıları koruduğunu dünyanın nasıl sessiz kaldığını gördük. O nedenle bugün Gazze’de yaşananlar bize yabancı değildir. Ancak Filistin’in bir farkı var. Kıbrıs türkünün anavatanı vardı. Filistin’in yok. Dolayısıyla Türkiye, Kıbrıs’ta bu katliama müsaade etmedi. Bugün birilerinin imkânı olsa Kıbrıs’ta bunun mislinin yapılmayacağının garantisi yoktur. ‘21. Yüzyılda ‘bu olmaz’ cümlesi tamamen boş ve geçersizdir” dedi.

“ULUSLARARASI HUKUKTA HAKLI OLMAK YETMİYOR”

Feyzioğu, “Uluslararası hukukta haklı olmak yetmiyor. Uluslararası hukuk haklılığın güçle tahkim edilmemesi halinde, haklı olana aslında hiçbir hakkı teslim etmez. Dolayısıyla Türkiye’nin ve KKTC’nin güçlü olması lazımdır. Tüm Türk milletlerinin güçlü ve birlik olması lazımdır” şeklinde konuştu.

FEYZİOĞLU: ‘TÜRKİYE YÜZYILI’ HEM TÜRKİYE’NİN HEM DE KKTC’NİN YÜZYILI OLACAKTIR.

Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda KKTC’nin de yüzyılı olacağının bir kez daha altını çizen Büyükelçi Feyzioğlu, “Bu azimle ve bu kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ikinci yüzyılını, ‘Türkiye yüzyılı’ ilan etmiştir. ‘Türkiye Yüzyılı’ sadece bir slogan değildir. ‘Türkiye Yüzyılı’ sadece güçlü olanların ve Birinci Dünya Savaşı’nın paylaşımlarının kanla ve silahla yapıldığı bu coğrafyada Türk milletinin yaşayabilmesi için zorunlu bir stratejidir. ‘Türkiye yüzyılı’ hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin yüzyılı olacaktır. Yerimizde durursak, sahip olduklarımızı dahi koruyamayız. Önümüzde çok büyük fırsatların yanı sıra çok büyük tehditler de vardır. Bunun bilincinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ”

Feyzioğlu, “KKTC, Türkiye için vazgeçilmezidir. Türkiye de Kıbrıs Türkleri için vazgeçilmezdir. Kahvehane köşelerinde Kıbrıs meselesini çözenler ve ileri sürdükleri çözümlerin de kendileri başka kimse tarafından bilinmediğine kendilerini inandırarak her konuya çözüm üretenler şunu bilmelidir; Kıbrıs Türklerine, Türklüğü, milli ve manevi değerleri öğretmeye ve tepeden bakmaya kimsenin hakkı yoktur. Anadolu sadece 100 yıllık bir işgal imtihanından geçmedi. Ama burası geçti. 82 yıl sömürge idaresine direndi ve milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak üstüne koydu. Biz biriz, beraberiz” dedi.

“DEVLETİN ÜÇ UNSURUNDAN BİRİ OLAN ‘HALK’ UNSURUNA BİR SALDIRI VARDIR”

Konuşmasında KKTC halkına bir saldırı yapıldığına dikkat çeken Feyzioğlu, “Bugün saldırı devletin 3 unsurundan biri olan ülkeye değildir, Kıbrıs türkünün ülkesi ve vatanı vardır. Buna saldırıya kimse cesaret edemez. Kıbrıs türkünün toprağına yan gözle bakmayı kimseye de tavsiye etmeyiz. İkinci unsur olarak meşru otoritesi de vardır. Meclis, hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı ile tüm kurumları işbaşındadır. Ancak saldırı devletin 3 taşıyıcı unsurundan biri olan halk unsurunadır. Bu 3 unsurdan birini devletin altından çekerseniz o masa devrilir. Bu saldırı ‘Siz Türk değilsiniz, siz Kıbrıslısınız’ yalanı ile işlenmektedir. Rum kendi çocuklarına beşikten itibaren ‘Siz helensiniz’ demektedir. Bu ideolojiyi en keskin şekilde çocukların ve gençlerin kulağına fısıldıyorlar. Ama o tek dişi kalmış canavar bize ‘Siz Kıbrıslısınız Türk değilsiniz’ demektedir. ‘Türküm!’ demek ırkçılık değildir. Türk milletinin şerefli mensuplarının ‘Ben Türküm!’ dediğinde göğsünü gere gere bunu söylemesi lazımdır. Ancak saldırı burayadır. ‘Siz Kıbrıslısınız gelin bu aynı milletin içinde biraz azınlık olabilirsiniz ama kenarda durun’ şeklindedir” diyerek uyarıda bulundu.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türkleri üzerinde yapılan baskı ve izolasyonlarla bezdirilmeye çalışıldıklarını ifade ederek, “Yapılmak istenen izolasyonlarla boğup, ambargolarla yaşamdan bezdirip, bir AB pasaportu çıkartıp gençlere ışıltılı vaatler sunulmaktadır. Bunun ardından yok olup gitmek vardır. Bunun ardında Makarios ruhu vardır. Türklere layık görülen açık seçik paryalıktır ve hizmetçiliktir. Bu fantezinin takipçileri Kıbrıs Türk milletini, Kıbrıs türkünün geçmişini, KKTC’yi ve Türkiye’yi bilmeyen gafillerdir” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde, kurtuluş savaşının şehitleri ile andı. Feyzioğlu, konuşmasını ise “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!” diyerek tamamladı.