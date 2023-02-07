Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:

Adıyaman'da Grand Isıs'te halihazırda ekipler vinçler ve iş makinaları yardımıyla bütün güçleriyle çalışıyor.

102 profesyonel eğitimli arama kurtarma, hemşire ve doktor ekibi şimdi Ercan'dan Adıyaman'a hareket etti. Uçakta, oradan talep edilen battaniye, soba, kışlık kıyafet gibi yeni malzemeler, kaynak makinaları ve gıda ikmali var. Enkaz başından az da olsa umut veren bir ihtimal bilgisi geldi.

Gemiyle giden arama kurtarma ekibi ve araçları da Adıyaman'a ulaştı.

Dün intikal eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri Gaziantep Nurdağı'nda enkaz kaldırıyor. İki mağduru enkazdan canlı çıkardılar.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer bir birlik Islahiye'ye varmak üzere.

Helikopterle bir başka ekip ise Kırıkhan'a gidiyor.

Enkazdan dün sabah kurtulduğu ve uçakla veya ambulansla bir hastaneye kaldırıldığı (İstanbul Şişli Etfal vs) iddia edilen iki çocuğumuzun merkezi sistemde kaydı yok. Muhtemelen yanlış/yanıltıcı bilgi yayılıyor.

Dualarımız enkaz altındaki canlarla, yaralılarımızla ve kurtarma ekiplerimizle.