Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu "28 Şubat Sivil Savunma Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, Sivil Savunma Teşkilatı'nın yalnızca savaş zamanında değil, barışta, doğal afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu, kurtarıcı ve vatandaşların moral olarak desteklenmesi faaliyetlerinin bütününü kapsayan bir kuruluş olduğunu vurguladı.

“SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ, FELAKETLER KARŞISINDA VATANDAŞLARIMIZIN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR”

Günümüzde evrensel bir boyut kazanan sivil savunma hizmetlerine verilen önemin, toplumlar için çağdaşlık seviyesinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felaketler karşısında vatandaşlarımızın en büyük güvencesidir.” İfadelerini kullandı.

Yakın zamanda Türkiye ve çevre ülkeleri de etkileyen deprem afetinde, Sivil Savunma’nın insanlık için ne kadar önemli bir unsur olduğunun bir kez daha anlaşıldığına vurgu yapan Ataoğlu, milli savunmanın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunmanın başarıyla yürütülmesinin, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmalarla sağlanacağını ifade etti.

Sivil savunmanın devletin, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetler olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizdeki başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kuruluşlara desteğimizin tam olduğunu açıklamakla beraber, tüm vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların da gerekli duyarlılığı ve desteği göstereceğine inancım tamdır.

Sivil Savunma Günü nedeniyle ülkemizin her türlü felaketten uzak, barış ve istikrar içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyorum. Sivil Savunma Teşkilatı’nın gönüllü neferleri olan değerli çalışanlarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten kutluyor ve kendilerine sivil savunma faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”