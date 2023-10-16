Yaşanan saldırılar neticesinde hastanelerde oluşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi gayesiyle AFAD tarafından oluşturulan Filistin Yardım Kampanyası’na Evkaf tarafından da destek sağlandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda yüzlerce yıl önce Kudüs bölgesine destek olma maksadıyla Kıbrıs‘ta kurulan çok sayıda vakıf olduğu bilinmektedir.

Bu vesileyle hem insani hem de ecdat geleneği olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor son günlerde yaşananlar nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinli’ye Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.