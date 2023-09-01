Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 10 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Barkın, yasal tutukluluktan firar eden zanlının ciddi bir suç işlediğine değindi. Barkın, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğiliminde olanlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Barkın, sanığın firar ettikten sonra geri dönerek teslim olmasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklayan Yargıç Barkın, oybirliği ile 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunduğu esnada çarşafı kaldığı odanın penceresinden sarkıtarak, firar etmişti. 13 Mart 2022 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında firar eden sanık, aynı gün saat 13. 30 sıralarında yurda geri dönerek, teslim olmuştu.