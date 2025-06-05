Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi’nde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının mutfağında, muhtemelen pide fırını bacası içerisinde bulunan yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangında işletmenin tavan alçısı ile yaklaşık 2 metre uzunluktaki bacası yandı. Çıkan ısı ve dumandan dolayı duvarlar islendi.

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde bir lojmanda muhtemelen faal durumda bulunan ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yemeğin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu, söz konusu tek gözlü ocak ve üzerindeki tencere, gaz saati, yaklaşık 2 metre uzunluktaki gaz hortumu ve pvc kapı yanarak zarar görürdü.

Dikmen’de bir tepelik arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşüp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu, yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, maki bitki örtüsü ve 5 adet akasya ağacı yandı.

İtfaiyenin müdahaleleriyle söndürülen 3 yangınla ilgili polis soruşturması devam ediyor.