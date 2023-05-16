Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt adli şubede görevli polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı.

Çamlıbelli zanlının 15 Mart 2023 tarihinde, saat 13.50 sıralarında Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında, fabrikaya ait forklift'in asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Faruk Ölmez’in konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektirik tellerine temas etmesi sonucu elektirik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olduğunu söyledi.

Polis müşteki yaralanan Faruk Ölmez’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devame ettiğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

