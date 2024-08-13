21 Eylül’de yapılacak Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’na ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu Başbakan Ünal Üstel’e olan desteğini yineleyerek istikrarın önemini vurguladı.

“Arkanızda dik duran istikrarlı bir Başbakanınız varsa çok daha rahat iş yaparsınız.Başbakanımızın çalışma hayatı ve sosyal hizmetler konusunda büyük bir hassasiyeti var.’’ diyen Gardiyanoğlu, son bir buçuk yılda güncellenen yasa sayısına da dikkat çekti ve bunun ciddi bir başarı olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu “ Türkiye ile olan ilişkilerin en üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Taleplerimiz fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu da Sayın Başbakanımızın bir eseridir.Kurultay süresince kırgınlık küskünlük olmasın. Geçmiş kurultaylardan örnekler alalım. Hepimizin bir gayesi var o da KKTC’ye hizmet etmektir, önemli olan ülkemizdir.” şeklinde konuştu.