“Rum tarafı Pile-Yiğitler güzergahımıza girerek parselleme faaliyetlerine başladı” “Rum tarafı Pile-Yiğitler güzergahımıza girerek parselleme faaliyetlerine başladı”

Görüşmede   Evrensel Hasta Hakları Derneği, Otodopedik  Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk MS derneği, Alzheimer Derneği ,  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı   ile Yaşlı hakları  ve Ruh sağlığı  Derneği    temsilcileri katıldı.  Görüşmede Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu. Evrensel  Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete  İmge ,sahte reçete skandalı sonrasında süreci yakından  takip ettiklerini  belirterek görüş ve taleplerini  Bakan Gardiyanoğlu’na sundu.
Bakan Gardiyanoğlu  da konuşmasında  sahte reçete skandalının üzerine kararlılıkla gittiklerini ifade ederek, konunun  artık yargıda olduğunu  belirtti.
Gardiyanoğlu “ Biz halka  verecek ilaç bulamazken ilaçların çöpten çıkması  beni üzer. Milyonlarca liralık ilaç heba olmuştur.”dedi
Gardiyanoğlu  sahte reçete olayının  kapsamı  ve hastaların  ilaca erişimi konusunda uygulan prosedürü  anlattı.