Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın programına konuk oldu.

25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerle ilgili konuşan Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun ara seçimlerde Ali Başman'ı aday gösterme kararı aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Örgütsel bazda çalışmalara başladık. Ali bey de adayı gezmeye başladı. Kulüpleri ve teşkilatları geziyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ilçeler toplanıp, alan sorumlulukları dağıtılıp ara seçim için çalışmalarımız daha da hızlanacaktır."

"BU SEÇİMLER GENEL SEÇİMLER GİBİ GEÇMEZ"

Bu seçimlerin genel seçimler gibi ateşli geçmeyceğini belirten Gardiyanoğlu, "orada 50 tane aday vardır, kıran karana geçer. Burada tek bir aday vardır. Bu seçimlerde adayın bireysel özellikleri, ne kadar çok insana dokunabildiği öne çıkar" diye konuştu.

"ARA SEÇİMLERİ GENEL SEÇİMLERİN PROVASI OLARAK GÖREMEZSİNİZ"

Bazı kesimlerin 'bu seçimler olası bir genel seçimin provasıdır' söyleminde bulunduklarını kaydeden Gardiyanoğlu, bu seçimleri kazanma ihtimali en yüksek parti olduklarını ama bu söyleme katılmadığının altını çizdi. Gardiyanoğlu, "tek adayın olduğu seçim ile 50 tane milletvekilinin girdiği seçimin ne havası ne atmosferi ne de şartları aynı değildir" dedi.

"ÜYELERİMİZ AYKIRI BİR DURUM VARSA, KARA NOT DEFTERLERİNE KAYDEDERLER"

Çiğdem Aydın'ın "kulislerde vekiller kendilerine rakip olarak birisini Meclis'e sokmak istemeyecek ve tabanı sandığa götürmeyecek" iddialarıyla ilgili sorusu üzerine de Gardiyanoğlu, şunları söyledi:

"Benim Lefkoşa Türk Belediye başkan adaylığı dönemimde 'Sadık kazanmazsa bakandır' diye bir dedikodu vardı. Bakan mıyım? Biz bir çok şeyi basından öğreniyoruz. Bu bir takdirdir. Halk takdir ederse Meclis'e girersin, Genel Başkanın takdir eder kabineye girersin. Sistem budur. Ben dedikodularla yürümem. Nasıl ki belediye seçiminde halk kimin çalışıp çalışmadığını taban kimin ne yapıp yapmadığını iyi gördüyse yine aynısı olacak. Eğer bu seçimde iddia edildiği gibi Ulusal Birlik Partisi'nin politikası dışında 'vekil' anlamında söylüyorum biri gelirse, üyelerimiz bunu da kara defterlerinde anımsamak için not olarak kaydederler. Ama ben kendim adaymışım gibi, çıkan kişiyi sonuna kadar destekleyeceğim."

"YEREL SEÇİMLERDE SIRTIMDAN BIÇAKLANDIM"

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Sadık Gardiyanoğlu, 'seçim sürecinde bazı yerlerde sırtımdan bıçaklandığımı hissediyorum' dedi.

Gardiyanoğlu, "Ben partim tarafından bir görev aldım. Milletvekiliyken ben belediye başkanlığına aday oldum. Projeleri yere basan, tarih verebilen, yapacağı projenin maddi kaynağını gösterebilen tek aday ben oldum. Yüzlerce kapıya gittim. Seçim sürecindeki atmosferle, sandıklar açıldığındaki irade aynı olmadı. Ben hiç ummadığım kişilerden seçim dönemi kendi adıma beklediğim performansı görmedim" ifadelerini kullandı.