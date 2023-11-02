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Selahahtin Par konuşmasında iş insanları olarak  KKTC’deki yatırım fırsatlarını  değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, programları çerçevesinde  devlet kurumları ve ekonomik örgüt temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Par,derneğin faaliyetleri hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da  KKTC’ye yapılacak yatırımların ülke ekonomisine katkıda bulunacağına işaret ederek, Türkiye’den gelen yatırımcı ve iş insanlarının ülkeye yeni bir anlayış ve hizmet getireceğine inanç belirtti.

KKTC’deki çalışma yaşamı ve iş imkanı yaratılacak sektörlerle  ile ilgili  bilgiler veren  Gardiyanoğlu, ülkedeki öncelikli sektörlerin eğitim, turizm ve inşaat olduğuna vurgu yaparak,  KKTC’de her sektörde ciddi yatırım fırsatlarının olduğunun altını çizdi.

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak  her işadamını ve yatırımcıyı kırmızı halıyla karşılamamız  lazım" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, "Her  gelen yatırımcı istihdam, ülke ekonomisine katkıdır." dedi.