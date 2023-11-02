Selahahtin Par konuşmasında iş insanları olarak KKTC’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, programları çerçevesinde devlet kurumları ve ekonomik örgüt temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Par,derneğin faaliyetleri hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da KKTC’ye yapılacak yatırımların ülke ekonomisine katkıda bulunacağına işaret ederek, Türkiye’den gelen yatırımcı ve iş insanlarının ülkeye yeni bir anlayış ve hizmet getireceğine inanç belirtti.

KKTC’deki çalışma yaşamı ve iş imkanı yaratılacak sektörlerle ile ilgili bilgiler veren Gardiyanoğlu, ülkedeki öncelikli sektörlerin eğitim, turizm ve inşaat olduğuna vurgu yaparak, KKTC’de her sektörde ciddi yatırım fırsatlarının olduğunun altını çizdi.

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her işadamını ve yatırımcıyı kırmızı halıyla karşılamamız lazım" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, "Her gelen yatırımcı istihdam, ülke ekonomisine katkıdır." dedi.