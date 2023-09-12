Basın toplantısı öncesi ilgili paydaşlarla toplantı yaptıklarını ve radikal kararlar aldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, sistemin sıfır kaçak, sıfır toleransla yürümesi için adımlar atacaklarını belirtti.

Gardiyanoğlu bunlar arasında anlaşmaların ve yazılımın yeniden ele alınması bulunduğunu dile getirdi.

“Çok sayıda belge ve emareye ulaştık… Hepsini PGM’ye teslim ettik”

Kendisinin göreve gelmesinin ardından Sosyal Sigortalar Müdürü’nün başkanlık ettiği bir ekibin konuyu araştırmaya başladığını ve 25 günlük süreçte çok sayıda belge ve emareye ulaştıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, buldukları emareleri bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nde özel bir ekip kurulduğunu belirtti.

“En büyük yolsuzluk olayı… Asla tolerans göstermeyeceğiz… Bu yola başımı koydum”

Bunun ülkede şu ana kadar karşılaşılan belki de en büyük usulsüzlük olduğunu, yapılana asla tolerans göstermeyeceklerini dile getiren Gardiyanoğlu, siyasi kimlik gözetmeden konunun üzerine gideceklerini belirtti. “Bu yola başımı koydum” diyen Gardiyanoğlu konunun takipçisi olmanın hem bir bakan hem de bu ülkede evlat yetiştiren bir vatandaş olarak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bunun bir ekip işi olduğunu da vurgulayan Gardiyanoğlu, basın toplantısı öncesinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile toplantı yaptıklarını ve yapılması gerekenlerle ilgili radikal kararlar aldıklarını söyledi.

“Sıfır kaçak, sıfır tolerans… Anlaşmalar ve yazılım yeniden ele alınacak”

Sistemin sıfır kaçak, sıfır toleransla yürümesi için gerekenleri ele aldıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, alınan kararlar arasında anlaşmaların ve yazılımın yeniden ele alınması bulunduğunu dile getirdi.

Yolsuzluğun boyutu hakkında bir soru üzerine Gardiyanoğlu, Polis araştırmasının sürmesi nedeniyle tam bilgi vermek istemediğini kaydetti ancak 1 yılda 100 binden fazla reçetede yolsuzluğun söz konusu olduğunu anlattı.

Gardiyanoğlu işin maddi boyutunun da basına yansıyan 90 milyon TL rakamının çok üzerinde olduğunu dile getirdi.

Konunun ne kadar süredir bilindiği sorusu üzerine ise Gardiyanoğlu, meselenin daha önce de gündeme geldiğini, şu an Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü olan Tahir Serhat’ın, müfettiş olarak görev yaptığı dönemde bu konuyla ilgili araştırma yapmaya çalıştığını ancak sistemin manuel olması nedeniyle yeterli kanıta ulaşamadığını anlattı.

Gardiyanoğlu dijital sisteme geçilmesiyle konu hakkında kanıtlara ulaşılabildiğini ifade etti.