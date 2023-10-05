Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ç. Ballı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Personelle bir araya gelerek hizmet binaları ile ilgili bilgi alan Gardiyanoğlu, personelin sıkıntılarını yerinde dinledi, verimli ve etkin çalışmaya yönelik beklentilerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, özel gereksinimli gençlerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, daha sonra Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkezi dolaşarak merkezin faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkeze devam eden özel gereksinimli gençler ile sohbet eden Gardiyanoğlu, gençlerin taleplerini dinledi.