Bakan Gardiyanoğlu; bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında KKTC'de gerçekleşen bu dev organizasyonun Kıbrıs Türk gençlerine ilham kaynağı olması ve onların geleceğin dünyasına hazırlaması açısından son derece gurur verici olduğunu kaydetti.

Tüm halkı ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya davet eden Gardiyanoğlu:

"TEKNOFEST, Anavatan Türkiye’nin savunma sanayi, uzay sanayi ve teknoloji anlamında dünyanın ilk üçünün içinde olmasının resmidir.Özellikle KKTC’de yapılması bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. KKTC’nin teknolojiye, savunmaya ve geleceğe açık vizyonlu gençlerinin TEKNOFEST’te görecekleri ile bilgi birikimlerini ve ufuklarını artıracağına olan inancım tamdır. Tüm halkımızı 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanında yapılacak TEKNOFEST’e bekliyoruz." dedi.