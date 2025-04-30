Cevdet Yılmaz: KKTC’nin kalkınması için üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz Cevdet Yılmaz: KKTC’nin kalkınması için üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz

Bakan Gardiyanoğlu; bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında KKTC'de gerçekleşen  bu dev  organizasyonun Kıbrıs Türk  gençlerine  ilham kaynağı olması ve onların  geleceğin dünyasına hazırlaması açısından son derece gurur verici olduğunu kaydetti. 
Tüm halkı ve teknoloji meraklılarını  TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya davet eden Gardiyanoğlu: 
"TEKNOFEST, Anavatan Türkiye’nin savunma sanayi, uzay sanayi ve  teknoloji anlamında dünyanın ilk üçünün içinde olmasının resmidir.Özellikle KKTC’de yapılması bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. KKTC’nin  teknolojiye, savunmaya ve geleceğe açık vizyonlu gençlerinin  TEKNOFEST’te görecekleri ile bilgi birikimlerini ve ufuklarını artıracağına olan inancım tamdır. Tüm halkımızı 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanında yapılacak TEKNOFEST’e bekliyoruz." dedi.